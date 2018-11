Tariceanu: La DNA nu s-a schimbat nimic. Continua sa se dea informații pe surse catre presa

Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a vorbit, în exclusivitate pentru Mediafax, despre dosarul care îl vizează, încercarea unora de a rupe coaliţia de guvernare, dar şi despre oportunitatea unei ordonanţe privind amnistia, afirmând că acum s-ar spune că e un demers pentru propria persoană. „E foarte greu de făcut o selecţie unde a fost corect The post Tăriceanu: La DNA nu s-a schimbat nimic. Continuă să se dea informații pe surse către presă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.