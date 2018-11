Tariceanu lanseaza un atac dur dupa ce s-a aflat ca e vizat de procurori: 'Fabrica de dosare marca DNA lucreaza'

Scrutinul legislativ parţial desfăşurat în Statele Unite, în urma căruia Partidul Republican a pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, relevă erodarea bazei electorale de care preşedintele Donald Trump are nevoie pentru obţinerea unui nou mandat în 2020, comentează Financial Times.

Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat miercuri ca Senatul SUA, care va fi controlat in continuare de Partidul Republican, va investiga politicieni democrati in cazul in care Camera Reprezentantilor va lansa anchete impotriva sa.