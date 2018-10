Tariceanu: Nu mi se pare normal ca la Parchete de nivel superior sa lucreze procurori fara experiența

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, la Parlament, că modificările aduse legilor justiției prin ordonanța de urgență adoptată de guvern arată că România și-a arătat toată disponibilitatea față de Comisia de la Veneția și față de partenerii europeni. Răspunzând unei întrebări, Tăriceanu a precizat că, în opinia sa, la Parchetele de nivel superior, The post Tăriceanu: Nu mi se pare normal ca la Parchete de nivel superior să lucreze procurori fără experiență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.