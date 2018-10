Tariceanu ofera asigurari: Nu am de gand sa rup coaliția de guvernare!

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că nu are de gând să rupă coaliţia, adăugând că el crede că şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este de aceeaşi părere. „Nu am avut de gând, nu am de gând şi nici nu voi avea de gând să rup coaliţia şi acelaşi lucru cred că îl împărtăşeşte şi […]