Tariceanu: Probabil ca maine dimineata o sa trimit scrisoarea catre liderii ALDE europeni

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat sâmbătă seară, la Poiana Braşov, că va trimite duminică o scrisoare liderilor ALDE europeni pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de conţinutul rezoluţiei adoptate de Parlamentul European. "Scrisoarea e făcută, (...) se referă mai degrabă la atitudinea pe care au avut-o marea majoritate a membrilor din grup, pe care eu o consider nejustificată. Şi o să urmeze o altă redactare a unei alte scrisori mai detaliate, în care am să iau punct cu punct ca să le demonstrez ceea ce este greşit în rezoluţie. Nu am trimis-o, probabil că mâine dimineaţă o să o trimit", a precizat Tăriceanu. Totodată, în opinia sa, autorităţile române trebuie să elaboreze foarte repede un "document de analiză, punct cu punct, a MCV" şi să arate că acesta conţine "grave erori". "Trebuie arătat unde MCV este complet, complet alături de subiect. MCV conţine grave erori de apreciere, nu ştiu dacă sunt bazate pe lipsa unor informaţii obiective, nu mă interesează acum. (...) Trebuie înregistrată o reacţie în care să se sublinieze că MCV a fost elaborat fără să se ţină cont de poziţia oficială a Guvernului, de poziţia oficială a Parlamentului. Era obligatoriu acest lucru. Prin urmare, mie mi se pare că, în condiţiile în care MCV conţine numeroase deficienţe, el trebuie contracarat cu argumente şi pus în vedere Comisiei să ţină cont de aceste argumente şi de aceste fapte. (...) Eu cred că trebuie să avem curajul să le spunem foarte clar, începând cu preşedintele Comisiei, cu prim-vicepreşedintele, cu ceilalţi membri ai Comisiei, trebuie făcut un document în care să arătăm că ceea ce am primit nu este în regulă deloc", a explicat liderul ALDE.