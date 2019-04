Tariceanu se dezlanțuie: Aș vrea sa cred ca Iohannis nu e șantajat de Lazar cu dosarul soției

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat într-un interviu acordat Mediafax că nu merge la consultările de la Cotroceni câtă vreme procurorul general și-a clădit cariera „pe lacrimile și suferințele deținutilor politici” și a spus că ar vrea să creadă că Augustin Lazăr nu-l șantajează pe Klaus Iohannis cu dosarul soției sale.

„Mi se pare complet deplasat să mergem să discutăm (la consultările de la Cotroceni - n.red.) despre justiție când unul dintre diriguitorii ei se dovedește un zelos fost procuror comunist care nu a ezitat să-și clădească cariera pe lacrimile și suferințele deținutilor politici. Retineți, eu nu am cerut pedepsirea dlui Lazăr pentru ce le-a făcut deținuților politici de la la Aiud, deși cred că sunt vreo câteva fapte penale în cele săvârșite de dânsul, ci doar o ieșire din cadrul public. Aș vrea să cred că cele câteva zeci de dosare pe care Dl Lazăr i le-a închis dlui Iohannis nu sunt motivul pentru care acesta din urmă nu ia decizia revocării procurorului general. Cum la fel aș vrea să cred că dl Iohannis nu este șantajat de dl Lazăr cu dosarul soției dlui președinte”, a spus Tăriceanu.

Tăriceanu a spus că excesul de zel i-a garantat lui Lazăr cariera post-comunism.

„În pregătirea acestui interviu am redeschis “Jurnalul fericirii” a lui Nicolae Steinhardt, un deținut politic binecunoscut, și am extras un pasaj grăitor: ”Ce puteam face? întreabă executorul ordinelor date de un regim tiranic. Ce puteam face? întreabă ostaşul care a primit o misiune strigătoare la cer. Nimic, fireşte, nu puteau face nimic. Şi nici nu trebuie osândiţi că n-au făcut nimic, că s-au supus şi au executat. De aceea şi sunt procesele de la Nürenberg o greşeală şi o ruşine. Ceva totuşi puteau face — şi fără risc: puteau să nu săvârşească păcatul de prostie, puteau adică să nu facă exces de zel, ci dimpotrivă: să execute agale şi-n silă, să mai amâne niţeluş, să transforme lenea în virtute, s-o ia încetişor de tot. Asta puteau — şi din păcate mulţi n-au făcut-o. Iar dacă vreunul ar fi vrut (şi ar fi putut) să fie sfânt sau erou sau creştin, tocmai asta făcea: imposibilul. Nu executa, fie ce-o fi! Executarea negrăbită, şireată, reticentă a ordinelor tiranice, bunăoară, ţine de imposibilul posibil şi de libertatea de a refuza

Iarăși o spun: dl.Lazăr putea fi iertat pentru mizeriile făcute deținuților de la Aiud. Dar cum să-i ierți semeția de a se considera azi, în noua societate necomunistă, cel mai potrivit să aplice legea? Putem face abstracție de etică, de moralitatea unui magistrat, atât timp cât există un întreg cod etic de ei înșiși făcut pentru asta? Poate dovedi dl.Lazăr că a făcut cel mai mărunt gest de ușurare a vieții deținuților politici de la Aiud, că a executat ordinele ”agale și în silă”, cum spune Steinhardt? Eu cred că dimpotrivă, tocmai excesul de zel i-a garantat ulterior o carieră atât de înfloritoare, pe stil vechi sau nou. Dacă dl. Lazăr ar fi recomandat eliberarea vreunora dintre cei 50-60 de subiecți ai dosarelor de care s-a ocupat, să fiți siguri că nu ar fi ezitat să pomenească asta. Mi-e teamă că le-a respins tuturor, însă, libertatea”, a zis Tăriceanu.

Șeful ALDE a adăugat că referendumul este doar un pretext pentru Iohannis de a-și începe campania electorală.

„Am spus-o si o repet: acest referendum este doar un pretext pentru dl Iohannis de a-și începe campania electorală, deși legea îi interzice. O face în primul rând cu gândul spre alegerile din toamnă dar și încercând să-și ajute partidul să facă un scor mai bun. Din păcate calculele arată că nu PNL va fi cel ajutat, ci partidul (n. r: USR) noii securități care se va cocoța pe acest referendum. Cu privire la ce se întâmplă după referendum, Constituția spune cam așa: dacă referendumul este valid, guvernul sau parlamentul face o inițiativă legislativă de modificare a Constituției care trebuie să fie votată în Parlament cu o majoritate de 2/3 din aleși. Dl Iohannis și susținătorii dânsului au acum puțin peste 1/3, deci va fi greu spre imposibil. Dar să considerăm că Parlamentul, cel pe care dl Iohannnis îl injură dimineața, la prânz și seara, îi va face pe plac și va vota noua formă a Constituției. Această nouă Constituție va fi supusă aprobării unui nou referendum popular. Deci, tot acest proces va dura până la calendele grecești, deci la ce folosește referendumul de pe 26 mai?”, a indicat acesta.