Tariceanu, teorie sumbra despre atacurile de la Bruxelles

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că România este țap ispășitor pentru problemele reale din Uniunea Europeană.

„Vedeți dvs., am să recurg la o comparație interesantă, pentru că mereu mi-a plăcut istoria. Imperiul Roman a început să se confrunte prin secolul al treilea cu probleme majore și atunci s-a născut ideea că vestul și estul nu prea sunt compatibile, că estul trage vestul în jos etc, că e nevoie să se ia măsuri, ceea ce a condus, finalmente, la separarea în imperiul roman de apus și cel de răsărit. Au crezut că astfel se rezolvă problemele imperiului, dar asta nu s-a întâmplat, iar sfârșitul a venit inevitabil nu mult după asta. Problemele reale erau în altă parte, dar nimeni nu dorea să le vadă”, a spus Tăriceanu, pentru Mediafax.

„E greu să nu remarcăm o similitudine, anume că exact când Uniunea a început să se confrunte cu probleme tot mai mari, de la imigrația masivă până la neînțelegerile pe tema mai multă Europă ori mai puțină, au început și atacurile unor membri ai Comisiei la unele state din est. Eu cred că e destul de străvezie intenția de a se arunca răspunderea în spatele acestora state de către Bruxelles, pentru că oamenii aceia cu funcții atât de înalte au dezamăgit popoarele europene și acum, au nevoie disperată de țapi ispășitori. Sunt oameni care au devenit orbi la abuzurile cozilor lor de topor din țările estice. Și asta, pentru simplul fapt că au nevoie disperată ca cineva dintr-o țară precum România, spre exemplu, să clameze încontinuu și dincolo de orice limită a exagerării că la noi corupția a devenit flagel național, internațional, galactic și că ea riscă să se extindă în Europa precum ciuma în Evul Mediu. E foarte convenabil acest discurs, pentru că le oferă mai-marilor comisiei argumentarea perfectă pentru împotmolirea Uniunii în propriul proiect. Și o să vedeți că atacurile lor se vor înteți pe măsura apropierii alegerilor”, a adăugat acesta.

„Să ne înțelegem: nu e nimic în neregulă cu Uniunea Europeană, ci cu conducătorii ei vremelnici care s-au îndepartat de viziunea părinților fondatori ai Uniunii! Am tot auzit în acești ani că modul abuziv în care s-a comportat Justiția s-a întâmplat cu știrea și chiar încurajarea unor oficiali europeni. Mult timp nu am crezut asta dar comportamentul oficialilor europeni mă face să dau crezare acestor zvonuri. Să zicem că tot corupția de la noi ar fi de vină pentru că a crescut euroscepticismul românilor până la sub 50%, în sondaje. Dar tot ea explică, oare, de ce francezii spun în ultimul sondaj de la ei că nu mai cred în UE decât în proporție de 29%? Corupția din România a împins Marea Britanie în afara uniunii? Corupția din România va duce la rearanjarea dramatică pe coordonate eurosceptice a Parlamentului European după alegerile care se apropie? Ori marile erori comise de liderii europeni? Eu cred că e corect să ne asumăm fiecare neajunsurile, nu să ne străduim să punem în cârca altora cât nu pot să ducă”, a mai spus Tăriceanu