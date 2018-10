Tariceanu-Vosganian, veriga slaba care rupe lantul. Pe Legea offshore

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentarul Liviu Plesoianu a sapat in trecut. Ca un adevarat arheolog al domeniului legislativ. Si a descoperit o operatie de o gravitate extrema. Si care sta la baza insistentei cu care tandemul Tariceanu-Vosganian incearca sa favorizeze in detrimentul statului roman societatile care urmeaza sa extraga gaze din Marea Neagra. Care este marul otravit din Legea offshore? La inceput, a existat o Lege a petrolului votata in 2004 de catre Parlamentul Romaniei si intrata tot atunci in vigoare. Conform acestei legi, 45% din cantitatea totala de petrol si gaze care urma sa fie extrasa din Marea Neagra, dupa incheierea operatiunilor de explorare, reveneau statului roman. Scurt pe doi. Indiferent cine ...