Tatal cantaretului Karym a murit din cauza bolii care a rapus-o pe Denisa. Ce i-a cerut barbatul pe patul de moarte

Cantaretul Karym si-a facut un tatuaj pe mana dreapta, cu simboluri speciale, in memoria tatalui sau, care a decedat in urma cu doua saptamani. Este cutremurator ce i-a cerut barbatul pe patul de moarte. Dumitru Cioclei, tatal artistului, a murit, joi, 19 aprilie, dupa o lupta crunta cu boala. In urma cu doua luni, barbatul a fost diagnosticat cu cancer, exact acelasi tip de cancer de care a murit si cintareata Denisa Raducu: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului. Cu o zi inainte ca tatal artistului sa moara, Karym si-a facut un tatuaj, cu o incaractura speciala de simboluri, in memoria tatalui sau, tatuaj care ii va aduce aminte toata viata de ziua in care a murit barbatul. Karym si-a tatuat o furca de tors cu coarne, a ...