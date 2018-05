Tatal lui Meghan Markle nu mai vine la nunta regala. Cum a reactionat logodnica printului Harry

Tatal lui Meghan Markle a anuntat ca nu va mai participa la nunta fiicei sale cu printul Harry, situatia fiind una delicata intrucat ceremonia va avea loc in doar patru zile.

Se pare ca Thomas Markle a luat decizia de a nu-si mai conduce fiica la altar dupa ce s-a aflat ca a primit bani pentru a se lasa fotografiat de paparazzi. Totusi, barbatul spune ca a nu a intentionat sa le faca rau fiicei sale sau familiei regale britanice. El a aranjat sa fie „surprins” in timp ce citea articole despre fiica sa si printul Harry, sau facand sport pentru a se pregati de nunta.

Totodata, Markle sustine ca saptamana trecuta a suferit un infarct, insa s-a externat pentru a putea participa la nunta.

Pe de alta parte, Thomas Markle, in varsta de 73 de ani, a fost vazut la cateva zile dupa presupusul atac de cord cumparand mancare de la fast food. Mai mult, el nu se afla in evidenta niciunui spital.

In urma acestui scandal, el a decis sa nu mai participe la nunta, iar apropiatii spun ca regreta ca si-a facut fiica „de rusine”.

Meghan este devastata de decizia tatalui sau, sustin apropiati ai cuplului regal.

„Ea nu isi doreste asta, ca el sa nu vina la nunta. Vrea din tot sufletul ca tatal ei sa fie acolo. Ea si Printul Harry ii implora pe oameni sa ii dea putin spatiu tatalui ei si sa il lase in pace. Au tot spus asta saptamani intregi. Tatal ei probabil se simte pus sub o presiune imensa. El spune ca nu vrea ca nimeni sa aiba grija de el, este un om mandru. Iar Harry si Meghan fac tot ce le sta in putinta pentru a-l ajuta”, a declarat prietena cuplului pentru Daily Mail.

Intr-o situatie deificila se afla si Printul Harry care se simte responsabil pentru aceste probleme.

„El simte ca acesta este pretul pe care il platesc tot cei care se asociaza cu el si ca el cauzeaza aceste probleme. Vrea sa o protejeze pe Meghan, dar este o situatie foarte dificil de inghitit pentru el”, a mai afirmat prietena celor doi.

Thomas Markle a declarat ca a acceptat sa fie fotografiat in acele ipostaze pentru ca voia sa „isi reabiliteze imaginea publica”, dar a ajuns sa para „un prost”. De aceea, el a decis sa nu participe la nunta, „pentru a-si scuti fiica de rusine”.

Meghan Markle si Printul Harry urmeaza sa se casatoreasca sambata, 19 mai, acesta fiind cel mai asteptat eveniment al anului.

