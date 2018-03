Taxa auto 2018. Noua taxa auto poate ajunge la 3.000 de euro

Taxa auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); TAXA AUTO 2018. Vesti proaste pentru soferi. Noua taxa auto ar pua ajunge si la valoarea de 3.000 de euro, in functie de coeficientul de poluare! TAXA AUTO 2018. Noua taxa auto 2018 va fi introdusa cel mai probabil la inceputul verii, urmand sa fie platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Vezi si: Cand incepe Rabla 2018, programul prin care iti iei mai ieftin masina noua Varianta de lucru in acest moment prevede ca masinile vor fi taxate intre 50 si 3.000 de euro, in functie de coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon, potrivit Stirile TVR. Noua taxa de prima inmatriculare se va aplica timp de trei ani si va fi inlocuita apoi de un impozit progresiv, plat ...