TAXA AUTO 2018. Sumele uriase pe care le vor plati soferii la prima inmatriculare

Noua taxa auto 2018 va fi introdusa cel mai probabil la inceputul verii, urmand sa fie platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii.



Taxa ar urma sa fie cuprinsa intre 50 de euro si 3.000 de euro, in functie de norma de poluare.



Actuala formula de calcul ar urma sa fie aplicata 3 ani, dupa care va fi inlocuita cu un impozit progresiv platit de toti proprietarii de masini, dupa model german, conform Stirile TVR.



Pentru calcul vor conta coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon, aceasta fiind varianta actuala de lucru, conform sursei citate.



Vechea taxa auto se calcula pe baza normei de poluare si a anului de fabricatie, plus capacitatea cilindrica. Cert este ca eliminarea ei a avut un impact imediat. Avem cel mai vechi parc auto din istoria masuratorilor facute in ultimii 10 ani in Romania. Varsta medie a masinilor a trecut de 13 ani, iar in 2007 aceasta era de doar 8 ani.



De ce asta? Pentru ca de la 1 februarie de cand a fost eliminata taxa auto, in Romania s-au inmatriculat nu mai putin de 350 de mii de masini aduse de afara. Majoritatea Euro 2 si Euro 3.



Programul Rabla a fost prelungit pana la finalul anului si suplimentat cu inca 4.000 de tichete. Are o viteza de reinnoire a parcului auto de 25.000 de masini pe an, de 20 de ori mai mica decat viteza de populare a Romaniei cu rable aduse din Vest.

