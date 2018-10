TAXA AUTO | Anuntul ministrului de Finante: Se iau in calcul alte variante

Dan Capatos și-a speriat în această seară telespectatorii care au schimbat programul ca să se uite la “Xtra Night Show” cu câteva minute mai târziu decât începe de obicei emisiunea. Și asta pentru că îndrăgitul prezentator avea pe față o maschi chirurgicală. După ce au auzit însă declarațiile făcute în platoul late night show-ului, oamenii […] The post Dan Capatos, cu mască chirurgicală pe față în platoul de la “Xtra Night Show”! Ce a pățit prezentatorul TV appeared first on Cancan.ro.