Taximetrist batut si injunghiat. A incercat sa se apere cu un pistol. Ce s-a intamplat

Un taximetrist a fost bătut şi înjunghiat în centrul Brăilei într-un scandal cu mai mulţi tineri. Ca să scape cu viaţă, el a tras cu pistolul pe care îl avea asupra sa. Taximetristul a fost internat la Spitalul Județean de Urgență, cu traumatism facial și plăgi prin înjunghiere în spate și mână, potrivit debraila.ro Taximetristul, care nu se afla în timpul serviciului, a venit cu un prieten la un local. Tânărul a intervenit între mai mulți bărbați care se certau. In acel moment, taximetristul a fost atacat de mai multe persoane din grup. Pentru a se apăra a tras mai multe focuri cu un pistol Airsoft cu bile, însă tot nu a reusit sa scape de furia celor pe care a vrut sa-i calmeze.Tânărul a fost lovit cu pumnii în zona feței, lovit cu o sticla in cap si injunghiat in spate – fiindu-i atins unul dintre plamani. In incaierare, victimei i-a scapat pistolul, arma ajungând la agresori.Politiștii au preluat imaginile de pe camerele de supraveghere, desfășurând cercetări pentru identificarea celor implicați în conflict.