Taximetristul care ii ducea turistii israelieni batuti de jandarmi a depus plangere la Parchetul Militar: Ne-au batut si incatusati

Barbatul a ajuns, joi, la Parchetul Militar, pentru a depune plangere dupa ce el, impreuna cu turistii israelieni au fost batuti de jandarmi in seara interventiei in forta din Piata Victoriei. Taximetristul care are fractura de antebrat povesteste ce s-a intamplat pe 10 august.

Taximetristul a oferit presei cateva declaratii in fata Parchetului Militar, acolo unde a venit, joi, pentru a depune plangere. El, alaturi de cativa turisti israelieni au fost batuti de jandarmi dupa mitingul diasporei. Martorii sustin ca fortele de ordine au oprit taxiul, au zguduit taxiul si i-au tras afara pe oamenii care se indreptau spre un club.

Barbatul povesteste ca a plecat impreuna cu turistii israelieni dintr-un hotel din Bucuresti. Ei se indreptau spre un club atunci cand au fost opriti in trafic, la intersectia Ion Mihalache cu Banul Manta, de jandarmii care au inceput sa-i bata.

„Au inceput sa ne bata. Fara niciun motiv. Nu am apucat sa reactionam absolut deloc. Turistii nu aveau nicio legatura cu Piata Victoriei. Ei au fost batuti foarte mult in masina, nu inafara masinii”, povesteste taximetristul.

Intrebat ce s-a intamplat dupa ce au fost batuti de jandarmi, taximetristul povesteste: „Ne-au tras afara, jos din masina, ne-au incatusat, ne-au batut si incatusati si dupa aceea, dupa ce si-au dat seama, cred ca si-au dat seama ca au gresit, ne-au lasat in pace si au plecat”.

Turistii israelieni batuti de jandarmi in Bucuresti vor sa dea in judecata autoritatile romane, dupa ce vacanta lor a avut un sfarsit neasteptat de violent. Ambasada Israelului in Romania a comentat incidentul in care au fost implicati cei patru turisti.

Procurorii militari au deschis un dosar penal dupa interventia Jandarmilor. A fost inceputa urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, in legatura cu modul de interventie al jandarmilor in timpul protestului Diasporei de vineri din Piata Victoriei.

