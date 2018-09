nou nascut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te-ai fi gandit la asta vreodata? Ce gandeste un nou nascut ,am ras cu lacrimi. Citeste pana la final! Atunci cand un copil mic plange, uneori, e greu de inteles ce nu-i place. Mamele impreuna cu rudele, vin cu diferite solutii. Copilul insa plange…Si totul e pentru ca adultii nu inteleg limba copiilor. Ce sex au gemenii lui Borcea “Ce oameni nebuni ma inconjoara. De douazeci de zile vorbim in limbi diferite! Ieri, de exemplu, am facut pipi, spatele imi era umed. Noaptea. Ii strig ca nu ma simt confortabil, iar ei..nu inteleg! In loc sa-mi ofere un scutec uscat, mi-au impins o suzeta in gura. De la ea nu ma simt mai uscat. Bineinteles ca am scuipat-o. Le explic mai departe despre pantalonii u ...