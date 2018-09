Te-ai nascut toamna? Citeste acest articol si descopera ce spun astrologii despre personalitatea ta

Toamna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stiinta a demonstrat recent ca anotimpul in care venim pe lume ne influenteaza caracterul, starile emotionale si chiar inteligenta. Dar astrologia a descoperit aceste lucruri cu sute de ani in urma. Iata ce spun astrele despre cei care s-au nascut toamna. Psihologii sustin ca persoanele care s-au nascut toamna, mai ales in lunile octombrie si noiembrie, sunt mai inclinate catre o atitudine negativa si pesimista. Astrologii au observat cu totul alte trasaturi, care s-au confirmat in sute si mii de astrograme ale nativilor din aceasta perioada. Toamna este anotimpul planurilor si al actiunii Dupa o vara in care ne-am relaxat si ne-am distrat, toamna vine cu planuri noi, cu provocari, cu strategii mai agresiv ...