Te doare spatele? Afla ce boli ai putea avea

Durerile de spate sunt unele dintre cele mai comune simptome, mai ales in cazul celor sedentari, care lucreaza mult la birou. De foarte putine ori ajungem la medic semnaland o astfel de problema pentru ca o consideram una minora, ce se va ameliora in timp.

E adevarat ca, in cele mai multe cazuri, durerea de spate semnaleaza doar suprasolicitare, postura incorecta si lipsa exercitiului fizic, insa sunt situatii in care ea este semnalul de alarma pentru afectiuni mult mai grave, informeaza Daily Mail.

Infectii la vezica urinara, rinichi, vezica biliara sau chiar cancer

Dr. Zaki Almallah, urolog consultant la Birmingham Bladder Clinic, din cadrul Spitalului Regina Elisabeta din Birmingham, Marea Britanie, sustine ca anumite organe bolnave trimit semnale de durere altor parti din corp, cel mai frecvent in spate.

De exemplu, vezica urinara care nu mai functioneaza corespunzator trimite semnale de durere catre unul dintre rinichi. Ba mai mult, se pare ca durerea in spate este un simptom destul de comun si pentru problemele pancreatice, de la pancreatita (inflamatia pancreasului), pana la cancerul panceatic.

Dr. Steve Pereira, gastroenterolog consultant la Royal Free Hospital, Londra, estimeaza ca aproximativ 20-30% dintre pacientii cu pancreatita consulta medicul pentru durerile de spate, inainte de a fi diagnosticati corect. In cadrul unui studiu cu 300 de pancienti cu cancer pancreatic, 17% dintre acestia au recunoscut faptul ca durerea in spate era un simptom frecvent.

Pancreatita este deseori asociata cu calculii biliari, la femei, si cu consumul excesiv de alcool, de obicei la barbati. Afectiunea apare frecvent la persoanele de varsta mijlocie si varstnici.

Mai rar, durerea in spate este asociata si cu alte tipuri de cancer, cum ar fi cel de plamani, colon si cancerul de ovare, daca tumorile cresc suficient de mult cat sa apese pe nervii sau organele invecinate.

Iata mai jos cateva posibile interpretari ale durerilor in spate, in functie de intensitatea si localizarea lor exacta.

Durere in spatele inferior, pe o singura parte

Atunci cand sunt insotite si de febra sau sange in urina, durerile in spatele inferior, pe o singura parte, ar putea indica infectii ale rinichilor, de 6 ori mai frecvente la femei decat la barbati. Cauzele sunt fie o complicatie a unei infectii urinare netratate, fie alte bacterii, cea mai frecventa fiind E.coli.

Cu cat durerea in spate este localizata intr-o singura parte, cu atat cresc riscurile ca aceea sa fie de fapt o durere de rinichi. Intr-o infectie a rinichilor, durerea se localizeaza chiar deasupra bazinului si poate radia spre sold sau zona inghinala.

Tratamentul consta in antibiotice si calmante, iar efectul apare in curs de 2 saptamani. Netratate, aceste infectii duc la leziuni renale permanente.

Durere in mijlocul spatelui, pe o singura parte

Asociata cu durere severa in abdomen sau zona inghinala, durere la urinat sau sange in urina, durerea localizata in milocul spatelui, pe o singura parte, poate fi semnalul unor pietre la rinichi. Conform studiilor, 3 din 30 de barbati si 1 din 20 de femei vor suferi de-a lungul vietii de pietre la rinichi, desidratarea si greutatea in exces numarandu-se printre factorii de risc.

Afectiunea apare cu precadere la persoanele intre 20 si 40 de ani, iar durerea manifestata poate fi continua sau intermitenta. Daca unele pietre mai mici se pot elimina prin urina, cele mai mari trebuie sfaramate cu ajutorul laserului, interventia chirurgicala fiind unul dintre tratamentele recomandate.

Durere abdominala care radiaza in spate

Durerile in spate asociate cu durere in abdomen, chiar mai jos de coaste, stare de rau, voma ar putea semnala pancreatita. Aceasta afectiune e intalnita mai ales la oamenii de varsta mijlocie si varstnici.

Pancreatita acuta este tratata cu fluide intravenoase, calmante si oxigen. Consumul de alcool ar trebui evitat.

Durere in coastele din partea dreapta si in umar

Durerea in coastele din partea dreapta si umar, asociate cu greata, meteorism abdominal, durere cand inspiram profund si durere de brat ar putea indica infectii ale vezicii biliare sau calculi biliari.

Durerea poate fi intermitenta sau constanta, ascutita sau surda, dar apare mult mai frecvent seara, dupa masa.

Investigatia cu ultrasunete va identifica pietrele, daca este cazul, care se vor indeparta endoscopic sau chirurgical.

Durere surda la nivelul bazinului si spatelui

Daca simti o durere surda la nivelul bazinului, al spatelui, urinezi des, te confrunti cu durere la urinat si ai acelasi simptom in abdomenul inferior, una dintre cele mai posibile cauze este cistita - o inflamatie a vezicii urinare, cauzata de o infectie sau iritatie.

In cazul in care nu este gasita nicio cauza a infectiei, iar aceasta nu raspunde la tratament, se crede ca afectiunea ar fi de fapt cistita interstitiala. Aceasta afecteaza 500.000 de femei pe an si ar reprezenta o reactie imunologica ce cauzeaza inflamatie.

Tratamentul cistitei bacteriene implica administrarea de antibiotice, iar cistita interstitiala necesita un tratament complex, de durata.

