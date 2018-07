Te ia ameteala! Acest medic din Iasi este platit regeste: 29.233 euro, lunar. Bolnavii ar trebui tratati ca niste printi in cabinetul acestui doctor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Pe langa salariile obtinute in spitalele de stat, invatamantul medical superior, majoritatea medicilor obtin venituri considerabile din afacerile derulate in sistemul medical privat Este unul dintre cei mai bine cotati medici din Iasi. De departe, seful Clinicii de oftalmologie din cadrul Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi, prof. dr. Dorin Chiselita, este unul dintre cei mai bine platiti doctori din Iasi. Cei mai multi bani ii revin din activitatea desfasurata la Clinica privata, Oftaprof SRL, pe care o detine de ani de zile in municipiul Iasi. Nu oricine isi permite sa scoata 300 lei din buzunar numai pentru o consultatie la prof. Chiselita, tarif perceput in clinica privata. Cu toate acestea, unitatea medical ...