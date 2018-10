Team HOSPICE a strans la Maratonul Bucuresti 400.000 de lei pentru copii cu boli incurabile

#TeamHOSPICE, cea mai numeroasa si optimista echipa de alergatori care sustine o cauza sociala, a participat pentru a zecea oara consecutiv la Maratonul Bucuresti Raiffeisen Bank. Aproape 750 de persoane au alergat la maraton, in weekendul 13-14 octombrie, in numele pacientilor care infrunta un diagnostic incurabil aflati in grija HOSPICE Casa Sperantei.