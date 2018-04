Teapa mascata cu flori ornamentale: Un afacerist ucrainean care se dadea florar a fugit cu un milion de lei din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un afacerist din Ucraina s-a folosit de o firma infiintata la Iasi, care se ocupa cu comercializarea florilor ornamentale, pentru a castiga cat mai repede bani din evaziune fiscala • In doar doi ani de zile, cetateanul ucrainean a castigat din decontari fictive de TVA aproape un milion de lei • In timpul proceselor in care era acuzat de evaziune fiscala, omul de afaceri a disparut fara sa lase absolut nimic in proprietatea societatii care sa poata fi valorificat de Fisc pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului Sub masca unor afaceri cu flori ornamentale, un cetatean ucrainean a reusit in doar doi ani sa castige din evaziune fiscala si decontari fictive o suma de aproape un milion de lei pe care ANAF nu ...