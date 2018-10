Teatrul de Stat Constanta isi deschide stagiunea in acest weekend. Vezi care sunt spectacolele dedicate constantenilor

Teatrul de Stat Constanța să startul unei noi stagiuni vineri, 12 octombrie.După ce în weekend am asistat la un preambul al deshiderii stagiunii, dar și ca o reprezentare a unuia dintre obiectivele principale ale instituției, cum este punerea în valoare a patrimoniului cultural istoric al județului, fiind făcut prin spectacolul reprezentat sâmbătă la Edificiul Roman cu Mozaic, Teatrul de Stat Constanța dă startul noii stagiuni 2018-2019 la acest sfârșit de săptămână.Astfel, începând cu ora 19.00, vineri, publicul constănțean poate întâlni doi din actorii TSC, Nina Udrescu și Liviu Manolache într-o comedie cu accente tragice „Gin Rummy” a dramaturgului David Coburn. Regizor este Liviu Manolache, iar scenografia poartă semnătura Eugeniei Tărășescu Jianu. Esența textului dramaturgului american constă în comicul paradoxal cu dramatismul, iar jocul de cărți generează dramele a doi oameni singuri, dar fiind și combustibilul care îi face să meargă mai departe.Sâmbătă, 13 octombrie, tot la ora 19, drama documentară abia întoarsă de la Timișoara, „Jurnal de România. Constanța” va putea fi revăzută de publicul constănțean. Cele șase actrițe, Mirela Pană, Lana Moscaliuc, Turchian Guzin Nasurla, Florina Stănculeț, Laura Iordan Adrian, Alina Manțu, vor aduce aminte de realitatea în care ne situăm, de orașul în care trăim și cum este el văzut din perspectiva actoricească, dar și cea umană, a cetățeanului obișnuit. Regizor al „Jurnalului de România. Constanța” este Carmen Lidia Vidu, cea care reunește filmul experimental cu artele vizuale și teatrul. Scenografia și costumele sunt ale Lăcrămioarei Dumitrașcu, iar editarea video a fost realizată de Cristina Baciu.Al treilea spectacol din acest sfârșit de săptămână, de duminică, la ora 19, este unul care se adresează aromânilor. Piesa va fi jucată în acest dialect al limbii române, păstrat în regiunea noastră. „Năpasta” a lui Ion Luca Caragiale, traspuns în dialect având titlul „Chiderea”. Distribuția acestei reprezentații adresate unui public specific sunt Irina Enache - Anca, Tani Ștefu - Dragomir, Andrei Nicolae Stroescu - Gheorghe, Haralambie Gromoșteanu - Ion. Regizorul spectacolului este Daniel Grigore - Simion, iar scenografia este semnată de Romulus Boicu. Drama scrisă de Ion Luca Caragiale este reprezentată de actorii constănţeni chiar dacă în acea perioadă a iscat multe controverse.Pe lângă reprezentaţiile de la sediu, Teatrul de Stat Constanţa are onoarea să joace şi în deplasare, astfel spectacolul „Testosteron”, în regia lui Traian Şoimu, ce a avut premiera în martie, va fi jucat vineri la Gala Naţională a Comediei de la Galaţi, în ediţia cu numărul 30. Ediţia jubiliară cuprinde reprezentaţiile celor mai bune spectacole de profil ale trupelor profesionale din ţară, selecţionate de criticul de teatru Doina Papp.Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați a programat „un maraton de o lună, pentru a sărbători COMEDIA așa cum am făcut-o dintotdeauna – cu inimile și mințile deschise”.Totodată, spectacolul „Jurnal de România. Constanța” o să fie jucat duminică, 14 octombrie la sala ARCUB, în cadrul celei de-a cincea ediţii a a Platformei Internaționale de Teatru București, cu tema „istoria cu i mic/history in lower cases”.Cele şase voci ale spectacolului „Jurnal de România. Constanța”, încearcă să răspundă la câteva întrebări: Cât de mult ne influențează localitatea noastră și cât de mult influențează un actor comunitatea din care face parte? Cum trăiește un artist? Cum simt ei (artiștii) orașul astăzi, unde trăiesc, din ce se hrănesc? Cum arată Constanța trăită/văzută prin ei?Reprezentaţia este un proiect multidisciplinar care reunește filmul experimental, artele vizuale și teatrul.