Tecau și Rojer au pierdut finala de la Paris

Mii de studenti iranieni au defilat, duminica, in capitala Teheran, scandand "Moarte Americii!" pentru a marca 39 de ani de la ocuparea ambasadei Statelor Unite in 1979 si pentru a protesta fata de reinstituirea, luni, a sanctiunilor americane.

Celebrul jurnalist Mircea N. Stoian părea că are o relație ok cu iubita lui, alături de care era de aproximativ un an și jumătate. Doar că ”paradisul” s-a rupt în două pentru Stoian, când a aflat că iubita lui dragă l-a înșelat. Chiar el a povestit cum s-a întâmplat totul și cum a trecut peste […] The post Uluitor! Iubita l-a înșelat pe Mircea N. Stoian cu doi amanți! Jurnalistul a spus tot: ”Prietenii făceau mișto de mine!” appeared first on Cancan.ro.