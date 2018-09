Tecuci: Șoferi sub influenta alcoolului depistati in trafic de politisti. Au fost intocmite dosare penale

Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Tecuci au fost sesizați la data de 14 septembrie a.c., la ora 21.50, prin apelul de urgență 112, cu privire la producerea unui accident rutier, în comuna Ghidigeni, soldat cu decesul unei persoane.Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că un tânăr de 24 ani, din comuna Ghidigeni, a condus autoturismul pe D.J. 240 și, pierzând controlul direcției, a acroșat un autoturism care staționa pe marginea carosabilului și ulterior, o femeie de 34 ani, din aceeași localitate, care se deplasa pe marginea șoselei. În urma impactului, victima a decedat.La testarea alcoolscop conducătorul auto a prezentat o valoare de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar după efectuarea analizelor de laborator s-a constatat că acesta avea o alcoolemie de 2,00 g/l.Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, în data de 15 septembrie conducătorul auto fiind reținut pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore.La aceiaşi dată, la ora 21.13, polițiștii Secției 3 poliție Rurală Liești au fost sesizați prin apelul de urgență 112, cu privire la faptul că, în satul Hanu Conachi din comuna Fundeni, un autoturism care circula pe drumul comunal a părăsit partea carosabilă și a intrat în gardul unui imobil.La fața locului polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, identificând conducătorul auto care a provocat accidentul, în persoana unui bărbat de 63 ani, din comuna Nămoloasa.Întrucât acesta prezenta halenă alcoolică, polițiștii l-au testat alcoolscop, rezultând o valoare de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.A fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.Totodată, polițiștii Biroului Rutier Tecuci au depistat pe strada Cuza Vodă din localitate, un cetățean turc în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în municipiul Urziceni, conducând un autoturism, deși se afla sub influența alcoolului. Testarea cu aparatul etilotest a relevat o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.Mai mult, cu ocazia controlului documentelor, polițiștii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis.La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 18.40, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cerțești au oprit în trafic, pe D.J. 240A, un autoturism condus de un bărbat din comuna Ghidigeni.Întrucât la testarea alcoolscop conducătorul auto a prezentat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, acestuia i-au fost prelevate mostre biologice, pentru stabilirea concentrației de alcool în sânge, polițiștii întocmind dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.