Ted Bundy, cel mai odios criminal in serie din toate timpurile. Inainte sa inceapa sa ucida a salvat vieti

Cuceritor. Carismatic. Criminal. In serie. Despre el s-au scris sute de carti si s-au facut zeci de filme. Anul acesta va aparea un nou lung-metraj care-i va devoala socanta poveste prin ochii celei care l-a iubit cel mai mult si n-a banuit sau n-a vrut sa creada ca dincolo de aparentele unui barbat fermecator si inteligent se ascundea unul dintre cei mai odiosi monstri din istoria moderna a omenirii! Numele lui provoaca inca fiori reci pe sira spinarii. El a fost Ted Bundy, iar in 2018 va fi interpretat de unul dintre cei mai versatili actori ai tinerei generatii de la Hollywood, Zac Efron!

Povestit din perspectiva lui Elisabeth Knoepfler, marea iubire a vietii lui Ted Bundy, filmul va urmari transformarea promitatorului student la drept, laudat de profesori, admirat de colege si invidiat de colegi, in bestia feroce de mai tarziu care avea sa ucida in chipuri inimaginabile peste 30 de femei din mai multe state ale Americii.

Pe langa faptul ca toti ii profeteau o viata implinita, cu succes profesional, ba chiar o cariera in politica, si – de ce nu – o candidatura la postul de guvernator, Ted Bundy a lucrat o buna perioada si ca voluntar la un call-center de prevenire a sinuciderilor! Potrivit marturiilor, colegii si colegele din acea vreme de la acest job voluntar isi amintesc ca acesta era foarte bun la ceea ce facea. Una dintre acestea era Anne Rule, viitoare autoare de bestseller-uri privind crimele lui Bundy. Ea isi aminteste ca acesta obisnuia sa o conduca noaptea tarziu pana la masina ei pentru a se asigura ca nu pateste nimic. Cand, dupa mai multi ani, a aflat ca fostul ei coleg, atat de protector cu ea, a fost arestat, acuzat si gasit vinovat de zeci de crime atroce, Anne Rule a exclamat stupefiata: ”Ted Bundy a luat vieti, dar a si salvat vieti!”



Psihologii si criminologii se intreaba si azi daca Ted Bundy a exploatat in cel mai diabolic mod posibil perioada petrecuta la aceasta linie telefonica destinata prevenirii sinuciderilor pentru a explora vulnerabilitatile oamenilor aflati in deriva! Mai departe, oare studiul dreptului i-a inlesnit calea catre intelegerea felului in care functioneaza mentalul colectiv al autoritatilor si care sunt psihologia si modul de operare ale investigatorilor aflati pe urma criminalilor din America?

La doar un an dupa ce ”a salvat vieti”, a inceput sa ucida

Metamorfozarea lui Bundy avea sa se produca in cel mai straniu mod posibil. La doar un an dupa ce ”a salvat vieti”, la centrul de preventie a sinuciderilor, el a inceput sa curme vieti, folosindu-se de farmecul sau, dar si de alte strategii viclene. De pilda, unor viitoare victime le poza drept invalid, rugandu-le extrem de convingator sa-l ajute sa urce treptele, in timp ce altora li se prezenta ca si cand ar fi fost un politist, castigandu-le increderea, pana cand se dadea in vileag, le ademenea in ascunzisul sau si apoi le ucidea cu o cruzime de nedescris. Cand aceste cazuri s-au intetit si numele ”Ted” a inceput sa fie auzit din ce in ce mai des, politia a intervenit.

Dar, din pacate pentru fortele de ordine, a durat cumplit de mult pana cand Bundy a fost capturat, si asta pentru ca niciodata nu lasa vreo urma la scena crimei. Si, cu toate astea, a hartuit, violat, torturat si ucis zeci de femei, de multe ori intorcandu-se la locul crimei pentru a-si lua cate un ”trofeu” acasa, cum a fost cazul tragic al capului unei victime pe care l-a expus in apartamentul sau ca si cand ar fi fost un artefact pe o mobila.

Arestat pentru prima oara pe 16 august 1975, dupa ce politia l-a surprins plimbandu-se suspect de incet intr-un cartier rezidential la volanul masinii sale Volkswagen Beetle, Bundy avea sa evadeze de doua ori si sa fie recapturat pana la executia sa pe scaunul electric din 24 februarie 1989.

Dupa cum se vede, procesul a durat peste un deceniu, timp in care Ted Bundy a comutat de la pledarea nevinovatiei la cea a vinovatiei partiale doar ca sa mai castige timp pentru a evita inevitabilul: pedeapsa cu moartea.

In momentul in care a inceput sa-si marturiseasca o parte din crime, le-a explicat procurorilor ca, pana la finalul ”spovedaniei”, le va oferi lor si lumii intregi informatii pretioase despre cum a devenit un criminal, informatii care vor ajuta autoritatile sa inteleaga procesul sau de transformare. Astfel, Bundy a sporit fascinatia raului pe care-l intruchipa, ramanand atat in cultura populara, cat si in inconstientul colectiv, drept cel mai rafinat criminal in serie din istorie.

Expertii in comportamente deviante i-au consacrat mii de pagini studierii patologiei sale, incercand si, pe alocuri, izbutand sa identifice un pattern, un arhetip, in modul sau de transformare din om in bestie. Si in modul sau de operare ca ucigas al carui singur motiv de a trai devenise acela de a mai lua viata inca unei femei. Iar faptul ca s-a oferit sa ajute autoritatile sa patrunda in mintea sa scelerata pentru a le facilita intelegerea mecanismelor terifiante in care functioneaza creierul unui criminal in serie facea parte probabil tot din jocurile sale diabolice. La nivel fictional, personajul de film care se apropie cel mai mult de inteligenta malefica a lui Ted Bundy este nimeni altul decat Hannibal Lecter, interpretat magistral de Sir Anthony Hopkins!

Psihologii si criminologii care l-au studiat personal pe Bundy sau prin interviuri cred ca el a fost un psihopat autentic, incapabil de sentimente de empatie sau remuscare. Alt diagnostic este ”A.P.D.” – Antisocial Personality Disorder.

Este estimat ca el a omorat mai mult de 30 de femei, dar alte surse ridica numarul victimelor la cateva sute!

La aproape trei decenii de la condamnarea sa la moarte, mitul sau diabolic continua sa socheze si sa genereze noi abordari literare si cinematografice in incercarea de a-i descifra resorturile cumplitei sale transformari. In acest context a fost anuntata productia celui mai nou film despre Ted Bundy cu titlul original ”Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”.

Lung-metrajul va spune povestea celui mai notoriu criminal in serie din istoria omenirii din perspectiva lui Elizabeth Kloepfer, iubita ”de cursa lunga” a lui Bundy. Despre ea se spune ca a refuzat sa creada ani de zile ororile pe care le-a comis o viata intreaga barbatul pe care l-a iubit si alaturi de care a trait atata timp. Regizat de nominalizatul la Oscar Joe Berlinger, filmul isi propune sa aduca lumina asupra transformarii lui Ted Bundy, care va fi interpretat de unul dintre cei mai cameleonici actori ai momentului, Zac Efron! Lung-metrajul va fi lansat cel mai probabil in toamna acestui an.

