Ted Turner, fondatorul CNN, a anuntat ca sufera de dementa

Miliardarul american Ted Turner, fondator al postului de televiziune CNN, a dezvăluit că suferă de o formă de demenţă care îi provoacă stări de epuizare şi pierderi de memorie, informează Reuters.

Ted Turner, în vârstă de 79 de ani, a anunţat într-un interviu pentru postul de televiziune CBS că a fost diagnosticat cu demenţă cu corpi Lewy, o boală cerebrală cu evoluţie progresivă."Este o formă uşoară, care se aseamănă cu stadiul incipient de Alzheimer. Este ceva similar. Însă nu-i deloc la fel de gravă. Alzheimer este o boală fatală", i-a dezvăluit Ted Turner jurnalistului Ted Koppel într-un interviu ce va fi difuzat în cadrul emisiunii "CBS Sunday Morning".Postul CBS a difuzat vineri câteva fragmente din acel interviu, realizat în acest an la ferma pe care Ted Turner o deţine în statul american Montana. Biroul de presă al miliardarului american a confirmat acest diagnostic pentru Reuters."Slavă Domnului că nu am aşa ceva (Alzheimer, n.r.). Însă am totuşi - acea boală -... nu-mi amintesc numele ei. Demenţă. Nu-mi mai amintesc numele ei complet", a declarat magnatul american.Invitat de jurnalistul Ted Koppel să enumere simptomele bolii sale, Ted Turner a răspuns astfel: "Oboseală. Epuizare. Acestea sunt principalele simptome, alături de uitare".Ted Turner, care este şi un celebru filantrop, a înfiinţat în 1980 postul CNN, care a devenit prima reţea de televiziune prin cablu din lume ce transmite ştiri 24 de ore din 24. Magnatul american a devenit apoi vicepreşedinte al conglomeratului media Time Warner. A demisionat din acea funcţie în 2003 şi în prezent nu mai este implicat în conducerea companiei.Demenţa cu corpi Lewy afectează aproximativ 1,4 milioane de persoane în Statele Unite, iar printre simptomele bolii se numără tulburări de memorie şi modificări comportamentale, potrivit Lewy Body Dementia Association.Autopsia actorului american Robin Williams, care s-a sinucis în 2014, a relevat faptul că starul de comedie suferea de această boală.