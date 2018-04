Ștefan Banica jr, operat de urgența la Spitalul Floreasca

ShareTweet În mediul online a circulat intens informația că Ştefan Bănică jr (50 de ani) a ajuns la camera de gardă de la Spitalul Floreasca din București, acuzând dureri abdominale. El a anunțat pe pagina de socializare că a fost operat de apendicită la Spitalul Floreasca din Bucureşti. „Pentru ca au circulat in ultimele ore multe informatii referitoare la starea mea de sanatate si pentru ca am fost coplesit de multimea de mesaje primite, tin sa precizez faptul ca in acest moment ma simt bine. A fost vorba despre o interventie chirurgicala uzuala pentru o apendicita. Le multumesc medicilor si asistentilor de la Spitalul de Urgenta Floreasca, care au avut si au in continuare grija de mine si tuturor celor care mi-au transmis un gand bun. Multa sanatate tuturor si sa ne revedem cu bine!”, a scris Ștefan pe Facebook. Cristina Matei, ShareTweet