Telekom Cloud Backup, solutia performanta care protejeaza datele companiilor impotriva pierderii sau deteriorarii. Testeaz-o acum si datele companiei tale vor fi in siguranta!

Cloud Backup

Testeaz-o acum si datele companiei tale vor fi in siguranta!

Protejarea eficienta a volumelor mari de date ale companiilor, stocarea datelor in centre performante de date situate in Romania, securitatea sporita a datelor pe intregul flux al acestora si zero investitii in infrastructura IT suplimentara sunt principalele beneficii oferite de solutia Telekom Cloud Backup. Bazata pe tehnologia Veeam Cloud Connect, solutia protejeaza atat statii de lucru de tipul PC si laptop, cat si servere cu sisteme de operare Linux sau Windows. Testeaz-o acum si beneficiaza de toate aceste avantaje!

Cui se adreseaza Telekom Cloud Backup?

Atat clientii care folosesc deja tehnologie de backup Veeam pentru infrastructura IT proprie, cat si cei care nu folosesc aceasta tehnologie pot beneficia de Telekom Cloud Backup. Conectarea serviciului cu aplicatia Veeam Backup & Replication sau agentul de backup instalate pe echipamentele clientilor se efectueaza automat.

Unde sunt stocate datele?

Cu Telekom Cloud Backup vei avea alocat un spatiu dedicat companiei tale pe o platforma de backup implementata in centrele de date ale Telekom Romania, aflate pe teritoriul tarii. Aceste centre de date sunt printre cele mai performante si sigure din Romania.

Regula 3-2-1-0

De cativa ani, Veeam- partenerul Telekom Romania pentru furnizarea solutiei Telekom Cloud Backup promoveaza regula 3-2-1-0 potrivit careia, cea mai eficienta metoda de asigurare a datelor presupune existenta a 3 copii, pe 2 sisteme diferite dintre care 1 sa se afle la distanta, intr-o alta locatie geografica, pentru a asigura 0 erori. Telekom Cloud Backup respecta aceasta regula garantand siguranta deplina a datelor, chiar si in cazul calamitatilor naturale, precum cutremure, incendii sau inundatii, prin stocarea datelor intr-o locatie off-site.

Implementare in cateva minute si activare imediat dupa semnarea contractului

Desi este o solutie complexa, cu avantaje multiple, Telekom Cloud Backup se instaleaza si se configureaza in doar cateva minute. Backup-urile se fac automat, conform unui calendar pe care chiar tu il poti seta, in functie de nevoile companiei tale. Solutia poate fi activata imediat dupa semnarea contractului de achizitie si vei benefica totodata de suport tehnic specializat oferit de tehnicienii Telekom Romania.

Trafic de date nelimitat

Telekom Cloud Backup te scapa de grija traficului de date generat. Incearca aplicatia si beneficiezi de trafic de date nelimitat. De asemenea, iti poti configura politicile de backup oricum doresti. In plus, poti suplimenta capacitatea de stocare oricand. Afla informatii detaliate despre Telekom Cloud Backup aici: www.telekom.ro/business/cloud-backup/

Costuri

Unul dintre beneficiile majore ale solutiei il reprezinta costurile reduse. Nu este necesar sa investesti in infrastructura IT suplimentara. Telekom Cloud Backup este disponibila in baza unui abonament lunar, configurat in functie de necesitatile companiei tale.

Testeaza Telekom Cloud Backup si ofera companiei tale cea mai performanta solutie de protectie a datelor!

