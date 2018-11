Teleormanleaks - CTP: 'Nu pot afirma ca valiza asta va exploda sub fotoliul lui Dragnea'

Ministerul Muncii va fi în şomaj tehnic în următorii doi ani, pentru că am aplicat toate măsurile din programul de guvernare, şi, de asemenea, am început o procedură de reorganizare a acestuia şi dispar jumătate din funcţiile de conducere judeţene, a declarat, duminică seara, ministrul Muncii, Lia O ...

La mai bine de o zi de la crima din Pitești, urmată de o sinucidere, anchetatorii au făcut filmul ultimelor ore din viața lui Marius Franțescu, dar și a fiului său. Potrivit oficialilor, polițistul ar fi avut un plan foarte bine stabilit, iar această ipoteză este susținută de faptul că, înainte cu o seară, şi-a […] The post Ți se sfâșie inima! Gestul surprinzător făcut de Marius Franţescu cu puțin timp înainte să devină criminalul propriului copil appeared first on Cancan.ro.