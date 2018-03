Telespectatorii au bufnit in ras. Cum a „poreclit-o” aceasta femeie amarata pe Camelia Mitoseru? Mara Banica nu s-a mai putut abtine cand a auzit asta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camelia Mitoseru ocupa mereu locul de onoare in emisiunile in care se dezbat cazuri sociale si nu se fereste sa spuna lucrurilor pe nume atunci cand ceva o deranjeaza. Sensibila si totodata transanta, Camelia Mitoseru a comentat cazul unui cuplu de la tara care se confruntau cu mai multe probleme. In platou a fost invitata o femeie de conditie modesta si care in momentul in care a incercat sa se apere criticilor, in fata invitatilor, a folosit un apelativ haios la adresa doamnei Mitoseru. Femeia a numit-o „doamna Mitoselu” in mod insistent, pana cand Mara Banica a intervenit si a apostrofat-o. „Este doamna Mitoseru, nu Mitoselu”, a spus Mara. CITESTE SI: Roxana Ciuhulescu, declaratii despre fostul sot ...