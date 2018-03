Telespectatorii AU CREZUT ca nu au auzit BINE! Prezentatoare ANTENA3, gafa DE PROPORTII in timpul buletinului de stiri. A citit de pe prompter MAI MULT DECAT TREBUIE

O prezentatoare a postului Antena 3 a facut o gafa in direct, in timp ce prezenta o stire de pe Profit.ro, citind inclusiv avertismentul privind preluarea unei informatii de pe site-ul mentionat.

In timpul jurnalului de stiri difuzat in noaptea de marti spre miercuri, prezentatoarea Andreea Perminov a citit de pe prompter, pe langa informatia propriu-zisa, si textul care explica termenii si conditiile in care o stire poate fi preluata de pe Profit.ro, semnaleaza Paginademedia.ro.

„Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii privind dreptul de autor“, a fost textul citit de stirista, care nu a realizat greseala facuta de colegii din regie, care au luat cu copy-paste inclusiv…mesajul anti copy paste. Momentul hilar a fost surprins de Adi Mosoianu si publicat pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.