Temperatura corpului: cand si de ce difera valorile la barbati si la femei

Infectia este o cauza frecventa a febrei, insa si alte afectiuni sau conditii pot duce la o temperatura mai mare a corpului. Febra este una dintre cele mai eficiente metode ale corpului nostru de a lupta contra infectiei. Temperatura medie a corpului este de 37°C, dar sa nu uitam ca temperatura "normala" variaza de la o persoana la alta. In plus, temperatura corpului se modifica in timpul zilei, ea creste putin dupa ce mananci sau dupa ce faci efort fizic (de exemplu, dupa ce faci exercitii fizice). Temperatura corpului este, adeseori, mai mare la orele dupa-amiezii decat valoarea pe care o are cand te trezesti dimineata. Ce inseamna febra? Febra inseamna situatia cand temperatura corpului este d ...