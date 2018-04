Temperaturi extrem de ridicate pentru urmatoarele zile in Romania

vreme google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi mult mai caldã decat in mod obisnuit la aceastã datã. Sambata (14 aprilie) Cerul va fi variabil, cu innorãri temporar accentuate, averse si descãrcãri electrice in Carpatii Orientali, Meridionali si local in Moldova si in Transilvania. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificãri temporare in sudul Banatului si de scurtã duratã, asociat averselor, si in celelalte zone, potrivit Meteoplus. Temperaturile maxime se vor incadra intre 19 si 26 de grade, mai scãzute in zona litoralã, unde se vor inregistra intre 14 si 18 grade, iar cele minime, in general, intre 4 si 14 grade. Dimineata si noaptea, pe arii restranse va ...