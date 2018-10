Temperaturi mari in noiembrie! Prognoza meteo 29 octombrie - 26 noiembrie

Toamna 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANM actualizat vineri, 26 octombrie, prognoza meteo pentru luna noiembrie, intrevalul 29 octombrie - 26 noiembrie 2018. Potrivit meteorologilor, vremea se va incalzi considerabil in perioada urmatoare si nu este exclus ca iarna sa intarzie pana in luna decembrie. Temperaturile in prima saptamana de prognoza cresc considearbil in raport cu perioada din calendar! Prognoza meteo ANM Saptamana 29 octombrie – 05 noiembrie Temperatura aerului va avea valori semnificativ mai ridicate decat cele normale pentru aceasta saptamana in toate regiunile. Cantitațile de precipitații vor fi apropiate de normele climatologice ale saptamanii local in regiunile vestice si nord-vestice si vor fi in general deficitare in r ...