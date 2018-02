Temperaturile arctice continua sa faca ravagii in toata Romania! Scoli inchise si drumuri blocate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu de ger pentru mare parte din tara. Scolile sunt inchise si marti, in Bucuresti si in zece judete. Din cauza viscolului sunt blocate Autostrada Soarelui si A4 Ovidiu - Agigea, precum si peste 20 de drumuri nationale, in timp ce aproximativ 60 de trenuri au fost anulate, iar in Gara de Nord din Bucuresti trenurile ajung cu intarzieri de pana la 120 de minute. Meteorologii iau in calcul posib ...