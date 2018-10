Tenis: Irina Begu, invinsa fara drept de apel in primul tur la Moscova

Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa fara drept de apel de kazaha Iulia Putinteva, cu 6-2, 6-0, luni seara, in prima runda a turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 932.866 dolari. Begu (28 ani, 53 WTA) s-a inclinat dupa 67 de minute in fata unei adversare de 23 de ani, care ocupa locul 48 in clasamentul mondial. Romanca a comis nu mai putin de opt duble greseli in acest meci, avand procentaje modeste la ambele servicii. Vezi si: Simona Halep nu mai poate pierde prima pozitie in WTA pana la sfarsitul anului Begu va primi pentru participare un cec de 8.455 dolari si un punct WTA. Irina Begu a suferit a 11-a sa infrangere in ultimele 14 partide de simplu jucate in circ ...