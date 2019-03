Tenis: Marius Copil a parasit competitia in primul tur

Marius Copil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Copil (73 ATP) si-a luat la revedere de la turneul Masters de la Miami inca din runda inaugurala. Romanul a fost invins de spaniolul Albert Ramos-Vinolas (31 de ani, 86 ATP), scor 6-4, 6-2, dupa o partida care a durat o ora si 18 minute. Pentru prezenta in primul tur, Copil va primi 16.425 de dolari si zece puncte ATP. Ramos castigase si ambele intalniri anterioare cu Marius Copil: 6-7(7), 6-1, 6-4, 6-2 in turul I la Roland Garros (2017) si 6-7(5), 6-4, 6-1 in turul I al challenger-ului de la Barletta, din 2011. Vezi si: Simona Halep a confirmat noul antrenor. Cei doi au lucrat si in trecut Marius Copil a ajuns la o serie de cinci infrangeri consecutive: a pierdut in ultimul tur al calific ...