Tenis: Naomi Osaka s-a calificat in semifinalele turneului US Open

Naomi Osaka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a calificat cu mare usurinta in semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a intrecut-o cu 6-1, 6-1 pe ucraineanca Lesia Turenko, miercuri, la New York, in doar 57 de minute. Osaka (20 ani, 19 WTA) a ajuns astfel in premiera in semifinalele unui turneu de Mare Slem, ea fiind si prima japoneza care ajunge intr-o astfel de faza a unui Grand Slam in ultimii 22 de ani, dupa Kimiko date, in 1996, la Wimbledon. In martie, Osaka se impunea la Indian Wells, castigand primul titlu din cariera. Turenko (29 ani, 36 WTA) se afla la primul sau sfert de finala la un turneu major. Naomi Osaka, desemnata cap de serie nr. 20, a reusit 5 asi, a facut ...