Tenis: Raluca Olaru si Darija Jurak s-au calificat in sferturile probei de dublu de la Miami

Raluca Olaru Echipa formata din Raluca Olaru si Darija Jurak (Romania/Croatia) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Miami, dupa ce au invins cuplul Lara Arruabarrena/Heather Watson (Spania/Marea Britanie), scor 7-5, 6-3. In turul urmator, cele doua se vor duela cu perechea invingatoare a duelului Victoria Azarenka/Ashleigh Barty (Belarus/Australia) vs Aleksandra Krunic/Alexandra Panova (Serbia/Rusia). Vezi si: Ce asteapta Simona Halep de la antrenor! Daniel Dobre este de mai multe zile la Miami, alaturi de jucatoare Raluca si Darija si-au asigurat un premiu in valoare de 57.000 de dolari si 215 puncte in clasamentul WTA de dublu. Perechea Monica Niculescu/Abigai ...