Tenis: Simona Halep - 2018 a fost cel mai bun an al meu, acum abia astept vacanta

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coandă, că 2018 a fost cel mai bun an al carierei sale şi că acum abia aşteaptă vacanţa, una în care însă va continua recuperarea în sala de gimnastică pentru hernia de disc care a forţat-o să se retragă de la Turneul Campioanelor. "Sunt bucuroasă de ceea ce s-a întâmplat anul acesta. M-am întors cu drag acasă şi de abia aştept să mă odihnesc, să am o vacanţă frumoasă. Cu siguranţă a fost cel mai bun al meu. Voi face recuperare la spate pentru că trebuie să mă fac bine. O să fiu în fiecare zi în sala de gimnastică, aşa că nu se vor schimba prea multe lucruri. Operaţia este exclusă. Încă am dureri la spate, dar sunt normale. Dar vor trece, eu sunt foarte pozitivă", a spus Halep la întoarcerea de la Singapore. "Vacanţa este importantă. O să iau o vacanţă mai lungă de data asta. Nu ştiu dacă o să mă distrez prea mult, dar o să mă odihnesc. O să plec pe unde o să-mi facă plăcere şi cu cine o să-mi facă plăcere. Anul trecut pauza de tenis a fost de 5 săptămâni, deci nu o să fie o mare diferenţă. De la an la an e o săptămână în plus, iar asta e bine", a adăugat ea. Premiată la Singapore cu o maşină de lux ca urmare a titlului de "Cea mai bună jucătoare a anului în circuitul WTA", Simona Halep a afirmat că este mândră să facă parte din elita tenisului feminin mondial. "A fost o senzaţie foarte frumoasă, m-am bucurat că am putut să merg acolo. Fiecare premiu este mai important decât precedentul. Mă bucur că pot să fiu cât se poate de sus (n.r. - în clasament). Sunt acolo de câţiva ani şi mă bucur să fac parte din această elită a tenisului. E plăcut şi îmi dă încredere pe mai departe. Înseamnă mult să fiu cea mai cunoscută româncă în momentul de faţă, îmi dă încredere. Mă bucur că oamenii apreciază acest lucru", a precizat ea. În ceea ce priveşte Turneul Campioanelor, competiţie care se desfăşoară în aceste zile la Singapore, jucătoarea română a precizat că nu consideră absenţa sa drept o dezamăgire. "Nu ştiu cum ar fi arătat Turneul Campioanelor cu mine în teren. Chiar nu vreau să mă gândesc, e bine că acum sunt acasă. Aşa a fost să fie să mă accidentez la ultimele trei turnee şi accept asta. Nu o să dramatizez. Pot să spun că sunt tristă că nu am jucat la Turneul Campioanelor, dar nu o iau ca pe o dezamăgire. Se întâmplă, toate jucătoarele au probleme. La acest nivel e oarecum normal să mai apară şi câte o accidentare. Credeam că Wozniacki (n.r. - daneza Caroline Wozniacki) are prima şansă, dar am văzut că ieri a pierdut. Acest format cu grupe dă posibilitatea oricui să ajungă sus", a mai spus Halep. Jucătoarea română de tenis Simona Halep, care va termina anul pe primul loc în clasamentul mondial, s-a retras de la Turneul Campioanelor, competiţie care se desfăşoară în perioada 21-28 octombrie la Singapore. Halep s-a accidentat la spate înaintea turneului de la Wuhan, în septembrie, şi a fost diagnosticată cu hernie de disc. Românca a abandonat la Beijing în primul tur, s-a retras de la Moscova şi a zburat la Singapore cu speranţa că accidentarea îi va permite să joace totuşi la Turneul Campioanelor, dar ulterior a anunţat că se retrage din turneu. Numărul 1 WTA a avut în 2018 cel mai bun sezon al carierei, câştigând în cele din urmă primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, după încercări nereuşite tot la Paris (2014) şi la Australian Open (2018). Pe lângă titlul de la Roland Garros, românca a mai câştigat turneele de la Shenzhen şi Montreal, jucând şi finale la Australian Open, Roma şi Cincinnati. Simona Halep a devenit lider în clasamentul WTA pentru prima oară în octombrie 2017 şi l-a petrecut aproape integral pe 2018 pe prima poziţie mondială. Halep (27 ani) încheie anul cu un bilanţ de 46 de victorii şi 11 înfrângeri şi va fi pentru al doilea an consecutiv pe primul loc la final de sezon. AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Dragomir, editor online: Ady Ivaşcu)