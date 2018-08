Tenis: Simona Halep, 40 de saptamani in fotoliul de lider al clasamentului WTA; Mihaela Buzarnescu - locul 20

Jucătoarea română de tenis Simona Halep se află pentru a 40-a săptămână în cariera sa în fotoliul de lider al clasamentului WTA, egalându-l astfel pe Ilie Năstase, primul lider din istoria ierarhiei tenisului profesionist masculin, în perioada 23 august 1973 - 2 iunie 1974. Reprezentanta ţării noastre are 7.571 puncte, devansând-o cu 911 pct pe ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki. Simona Halep se află pe locul 11 în clasamentul All Time al liderilor WTA, depăşind-o pe franţuzoaica Amelie Mauresmo. Mihalea Buzărnescu, jucătoare care a cucerit duminică primul titlu WTA din cariera sa, în turneul de la San Jose (California), a urcat patru locuri în clasamentul feminin din această săptămână, aflându-se acum pe locul 20, cu 2.068 puncte. România mai are încă patru reprezentante în top 100 WTA: Sorana Cîrstea - locul 54, Irina-Camelia Begu - locul 55, Monica Niculescu - locul 69 (-9) şi Ana Bogdan - locul 82 (+5). La dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este Irina-Camelia Begu, aflată pe locul 26. Simona Halep este lider şi în clasamentul Porsche Race to Singapore, care contează pentru calificarea la Turneul Campioanelor din toamna acestui an, unde o devansează pe germanca Angelique Kerber. Mihaela Buzărnescu a făcut un salt de trei locuri în această ierarhie, aflându-se acum pe cea de-a 15-a poziţie. Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută): 1 (1). Simona Halep (România) 7.571 de puncte 2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.660 3 (3). Sloane Stephens (SUA) 5.492 4 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.305 5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020 6 (6). Caroline Garcia (Franţa) 4.680 7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 4.535 8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.505 9 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 4.485 10 (10). Julia Goerges (Germaniei) 3.900 .... 22 (24). Mihaela Buzărnescu 2.068 54 (54). Sorana Cîrstea 1.035 55 (55). Irina-Camelia Begu 995 69 (60). Monica Niculescu 868 82 (87). Ana Bogdan 791 Clasamentul WTA la dublu 1 (1). Timea Babos (Ungaria) 7.700 puncte 2 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.465 3 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.425 4 (4). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.270 5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.185 5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 6.185 7 (7). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100 8 (8). Barbora Strycova (Cehia) 5.220 9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.170 10 (10). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.105 ................................................................. 26 (26). Irina-Camelia Begu 2.865 30 (32). Mihaela Buzărnescu 2.550 31 (31). Monica Niculescu 2.378 49 (49). Raluca Olaru 1.485 ... Clasamentul WTA Race la simplu 1 (1). Simona Halep 5.415 puncte 2 (2). Angelique Kerber (Germania) 4.916 3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.910 4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.567 5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.060 6 (7). Sloane Stephens (SUA) 2.703 7 (6). Daria Kasatkina (Rusia) 2.688 8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 2.582 9 (12). Elise Mertens (Belgia) 2.462 10 (11). Garbine Mugurza (Spania) 2.378 ........................................................ 15 (18). Mihaela Buzărnescu 1.580 54 (52). Irina-Camelia Begu 744 72 (67). Monica Niculescu 631 74 (80). Ana Bogdan 622 ... AGERPRES (autor: Mihai Dragomir, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Simona Aruştei)