Tenis: Simona Halep, jucatoarea cu cei mai multi bani castigati in 2018 in circuitul WTA

Românca Simona Halep, care va încheia pentru al doilea an la rând pe primul loc în clasamentul WTA, este jucătoarea care a câştigat cei mai mulţi bani în 2018 în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), 7,4 milioane dolari. Halep a cucerit în acest an primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, dar şi titlurile de la Shenzhen şi Montreal, jucând finale la Australian Open, Roma, Cincinnati Pe locul secund se află daneza Caroline Wozniacki, campioana de la Australian Open, cu 6,6 milioane de dolari, în timp ce japoneza Naomi Osaka, victorioasă la US Open, ocupă locul al treilea, cu 6,3 milioane dolari. Top 10 bani câştigaţi în circuitul WTA în 2018: 1. Simona Halep 7.409.564 dolari 2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.657.719 3. Naomi Osaka (Japonia) 6.394.289 4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.737.247 5. Angelique Kerber (Germania) 5.686.362 6. Sloane Stephens (SUA) 5.068.099 7. Serena Williams (SUA) 3.770.170 8. Karolina Pliskova (Cehia) 3.539.050 9. Petra Kvitova (Cehia) 3.301.389 10. Kiki Bertens (Olanda) 3.163.688 AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)