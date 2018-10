Tenis: Sloane Stephens a invins-o pe Kiki Bertens, in Grupa Rosie la Turneul Campioanelor

Sloane Stephens google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, nr. 6 mondial, a invins-o miercuri pe olandeza Kiki Bertens, ocupanta locului 9 in ierarhia internationala, in trei seturi, 7-6(4), 2-6, 6-3, in Grupa Rosie din Turneul Campioanelor (WTA), turneu dotat cu premii in valoare de 7 milioane dolari, care se desfasoara la Singapore. Stephens, care s-a impus in doua ore si 20 de minute, o invinsese in primul meci pe japoneza Naomi Osaka, in timp ce Bertens trecuse surprinzator de Angelique Kerber, principala favorita, astfel ca jucatoarele care vor accede in semifinale se vor cunoaste dupa ultimele meciuri din grupa. In primul meci al zilei din aceasta grupa, Kerber a castigat in fata lui Osaka tot in trei setu ...