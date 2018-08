Tenis: Sorana Cirstea, invinsa de Maria Sarapova, in turul al doilea la US Open

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de rusoaica Maria Şarapova, cap de serie numărul 22, cu 6-2, 7-5, joi, la arenele Flushing Meadows din New York, în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului. Românca (28 ani, 51 WTA) s-a înclinat după o oră şi 50 de minute în faţa unei foste câştigătoare a competiţiei (2006). Şarapova (31 ani, 22 WTA) a controlat primul set, câştigat clar, cu 6-2. Cîrstea a jucat mai bine în actul secund, în care a condus cu 2-0, 3-1 şi 4-2, a fost egalată, 4-4, dar a reuşit un nou break, la zero, şi a servit pentru set la 5-4. Rusoaica a reuşit să câştige contra serviciului, iar apoi a tranşat setul în favoarea sa, cu 7-5. Sorana Cîrstea a avut un as, a comis 4 duble greşeli şi 32 de erori neforţate, adunând 22 de mingi direct câştigătoare. Şarapova a reuşit 5 aşi, a comis 10 duble greşeli, a avut 26 de winners şi a făcut 33 de erori neprovocate. Şarapova câştigase şi prima sa confruntare cu Cîrstea, în 2012, în turul al doilea la Beijing, cu 6-2, 6-2. Sorana Cîrstea va primi pentru participare un cec de 93.000 dolari şi 70 de puncte WTA. Următoarea adversară a rusoaicei va fi letona Jelena Ostapenko, a zecea favorită. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)