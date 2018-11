Tenisul mondial in doliu. Un mare jucator profesionist de tenis s-a stins din viata

Este doliu în sportul mondial, după ce Mark Farrel, fostul tenismen britanic, a murit la varsta de 65 de ani, informează RomaniaTV.net. Mark Farrell a inregistrat cel mai bun rezultat al sau in 1974, cand a ajuns pana in finala probei de dublu mixt de la Wimbledon. In proba de simplu, Farrell a obtinut victorii in fata unor nume grele precum Bjorn Borg si Stan Smith.Dupa retragerea din activitate, Farrell a devenit antrenor.