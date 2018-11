Tennis Channel a anuntat numele celei mai bune jucatoare din istorie

Cele 35 de bănci din România au obţinut un profit net cumulat de aproape 5,88 miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, valoare necompensată cu pierderile, o creştere cu 42%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele afişate de Banca Naţională a României (BNR).

Ivanka Trump, fiica preşedintelui SUA şi consilier prezidenţial, a folosit anul trecut un cont privat de e-mail în activităţi oficiale, trimiţând sute de e-mailuri către oficiali de la Casa Albă sau asistenţii ei, relatează cotidianul The Washington Post, potrivit The Associated Press.