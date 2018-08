Tensiuni in PSD. Cine sunt oamenii care vor capul lui Dragnea EXCLUSIV SURSE

Poliţistul Cristian Orzu și-a pierdut viața aseară, într-o misiune. Acesta plecase să găsească un copil dispărut. Din nefericire, pe drum, a suferit un accident de mașină care i-a fost fatal. Bărbatul avea 50 de ani și era tatăl a doi copii. Cristian Orzu era de serviciu în noaptea respectivă și, la un moment dat, a […] The post El este polițistul care a murit în timp ce căuta o fetiță dispărută! Ce accident înfiorător a suferit appeared first on Cancan.ro.