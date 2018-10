Tensiuni la Poli Iasi! Doi jucatori au fost la un pas de bataie! Ce decizie a luat antrenorul Flavius Stoican

Poli Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul Flavius Stoican a decis sa lase in afara lotului pentru meciul cu CFR Cluj doi dintre cei mai importanti jucatori ai echipei. Capitanul Andrei Cristea si Ionut Pantiru nu au prins lotul de 18 pentru meciul din Gruia, fiind exclusi din lot pentru aceasta partida in urma unui conflict avut la un antrenament. Vezi si: Magnus Johansson, antrenorul CSM Bucuresti a fost demis! Cine va asigura interimatul ”Totul a pornit de la o disputa verbala intre mine si Andrei Cristea la meciul cu Viitorul. Lui Andrei i s-a parut ca i-am raspuns urat, iar dupa zilele libere avute mi-a reprosat acest lucru in vestiar, pe un ton mai agresiv. L-am rugat sa-mi vorbeasca frumos, iar de aici a inceput conflic ...