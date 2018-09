Era o zi senina afara si Ion ii propune Mariei sa mearga in padure:

– Marie, hai draga, sa mergem in padure!

– Nu vin, ioane, ca ma violezi…

– Hai, ma marie, in padure!

– Nu vin, ma, ca ma violezi!

– Nu te violez, promit…

– Atunci… ce rost mai are sa mergem in padure?

