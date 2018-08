Tentativa de asasinare a presedintelui Venezuelei

Un avion de mici dimensiuni al companiei aeriene locale JU-AIR s-a prabusit sambata in zona Alpilor Elvetieni, la doar cateva ore dupa ce o alta aeronava a cazut intr-o padure din regiunea Nidwalden.

Marea Neagră a mai făcut o victimă. Un bărbat de 50 de ani a murit, duminică (5 august) înecat în mare, în stațiunea 2 Mai. Deși a fost scos la scurt timp de salvamari și scafandri, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit ISU Constanța, scafandri l-au adus pe bărbatul de 50 de ani